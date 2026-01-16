Скидки
Лусиано Гонду рассказал, какие факторы повлияли на его переход в ЦСКА

Новоиспечённый нападающий ЦСКА Лусиано Гонду ответил, кого из футболистов красно-синих он знал до перехода в клуб. Также аргентинский футболист отметил, какие факторы повлияли на его решение стать игроком московской команды.

«Родри [Родриго Вильягру] я знал ещё по сборной. Ещё один аргентинец Ди Лусиано. Против другого нашего латиноамериканца я играл за сборную, так что у нас [сложились] хорошие отношения ещё до ЦСКА. Приятно увидеть своих старых знакомых.

Много раз играл с ЦСКА. Знаю игроков. Знаю, в какой футбол играет эта команда. Игровая модель, отличные футболисты. Это всё повлияло на моё решение о переходе. Я очень счастлив находиться здесь», — сказал аргентинец в интервью пресс-службе ЦСКА в видео на YouTube-канале.

Московский клуб объявил о подписании нападающего Лусиано Гонду в воскресенье, 11 января. Трудовое соглашение аргентинского игрока с ЦСКА рассчитано до конца сезона-2029/2030.

Лусиано Гонду поделился первыми впечатлениями от нахождения в ЦСКА

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

