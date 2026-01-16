Крайний защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о возвращении в строй после тяжёлой травмы. Напомним, 30-летний футболист получил разрыва ахиллова сухожилия во время сборов в Катаре в январе 2025 года. С того момента защитник не играл за сине-бело-голубых.

— Вячеслав, сегодня у команды было насыщенный день, непростая вечерняя тренировка. Поделитесь впечатлениями: как настроение, как ощущение?

— Всё отлично, спасибо! Лично у меня всё хорошо: приступил к работе с командой, поэтому всё в рабочем режиме – по две тренировки в день. Первые несколько дней, думаю, будет хорошее настроение, а потом ножки «подсядут», и будет уже не так весело (смеётся).

— Тренеры говорят, вы в отличной форме приехали.

— Я занимался практически каждый день, но индивидуальная работа — это одно дело, а тренировки с командой проходят совсем по-другому. Будем стараться привыкать и работать.

— Утренние и вечерние тренировки отличаются на сборах. Какие вам ближе?

— Мне, конечно, вечерние ближе — с мячом работа. Утром у нас и тренажёрный зал, и бег. Конечно, хочется с мячом работать больше.

— Сегодня на вечерней тренировке команда сделала два двусторонних упражнения, которые в чём-то были похожими, но в первом случае — без ворот практически.

— Ворота были, просто маленькие — в маленькие ворота тоже нужно уметь забивать. Это первое занятие с мячом на сборах, оно в большей степени втягивающее и игровое, — приводит слова Караваева пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

Материалы по теме Семак сообщил, что Дуглас Сантос и Караваев восстановились после травм

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: