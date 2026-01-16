Скидки
«Париж» рассматривает кандидатуру нападающего Эдина Джеко — L'Équipe

«Париж» заинтересован в подписании контракта с боснийским нападающим «Фиорентины» Эдином Джеко, сообщает L'Équipe.

Представители французского клуба уже установили с 39-летним футболистом контакт и рассматривают его подписание, как усиление позиции центрального нападающего. Действующее трудовое соглашение Джеко с «Фиорентиной» рассчитано до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне футболист провёл 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу. В сезоне-2024/2025, выступая за «Фенербахче», игрок отметился 14 голами и четырьмя передачами за 37 игр. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость Джеко составляет € 1,5 млн.

