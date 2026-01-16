Скидки
Мадридский «Реал» может подписать игрока обороны «ПСЖ» в летнее трансферное окно

Мадридский «Реал» может подписать эквадорского защитника «ПСЖ» Вильяма Пачо в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, в случае если Альваро Арбелоа останется главным тренером «сливочных» в следующем сезоне, испанский специалист попытается совершить трансфер футболиста парижского клуба.

В нынешнем сезоне Пачо сыграл 22 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил два гола. По итогам минувшего года защитник попал в различные символические сборные, выиграв с «ПСЖ» Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

