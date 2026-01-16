Скидки
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Лусиано Гонду высказался о мнении, что аргентинцы не раскрываются полностью в ЦСКА

Новоиспечённый нападающий ЦСКА Лусиано Гонду поделился мнением о теории, что аргентинские футболисты не лучшим образом проявляют себя в стане красно-синих.

– Ещё в комментариях есть теория, что аргентинцы в ЦСКА не раскрываются полностью. И ЦСКА очень долго ждал нападающих. Читал ли ты это? Знаешь ли ты об этом?
– Я не сужу по национальному признаку. Смотрю на себя. Уверен, что смогу выйти и забивать. Делать свою работу хорошо. Надеюсь, буду тем, кто сумеет переломить серию неудач аргентинских игроков в ЦСКА, – сказал аргентинец в интервью пресс-службе красно-синих в видео на YouTube-канале.

Московский клуб объявил о подписании нападающего Лусиано Гонду в воскресенье, 11 января. Трудовое соглашение аргентинского игрока с ЦСКА рассчитано до конца сезона-2029/2030.

Лусиано Гонду рассказал, какие факторы повлияли на его переход в ЦСКА

