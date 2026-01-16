Скидки
«Хорошая нагрузка, тяжело, мышцы болят». Вратарь «Пари НН» Медведев — о сборах команды

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев высказался о первоначальном этапе подготовки команды на зимних сборах.

«Хорошие условия, хорошее поле для тренировок. Первые дни, как и обычно, тяжеловато, но большую работу уже проделали. На самом деле хорошая нагрузка, очень тяжело, мышцы болят. Но это сборы, так всегда. Вратари всегда больше тренируются, чем полевые игроки, это не секрет.

Психологически чувствую себя комфортно. Есть над чем работать, есть к чему стремиться. Концовка первой части чемпионата получилась радостная, поэтому нужно хорошо поработать, чтобы во второй части чемпионата показать на что мы способны», — сказал Медведев в интервью официальному телеграм-каналу клуба.

После 18 сыгранных матчей Мир Российской Премьер-лиги «Пари НН» набрал 14 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

