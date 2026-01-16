Скидки
Сборная Франции предприняла официальные шаги по назначению Зидана — L'Équipe

Федерация футбола Франции (FFF) предприняла официальные шаги по назначению Зинедина Зидана на пост главного тренера национальной команды. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, переговоры между сторонами являются конфиденциальными и на текущий момент находятся на предварительной стадии. Назначение специалиста такого уровня требует согласия по ряду пунктов, особенно касающихся состава и работы тренерского штаба.

Подчёркивается, что в случае успешных переговоров одной из первых задач Зидана станет перестройка организационной структуры тренерского штаба сборной Франции с целью интеграции его собственного персонала и изменения философии работы.

Ранее СМИ сообщали о желании мадридского «Реала» вернуть Зидана, убедив его отказаться от работы со сборной Франции.

