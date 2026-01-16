В Германии не исключают возможность бойкота ЧМ-2026 из-за позиции США по Гренландии

Немецкий политик Юрген Хардт, являющийся членом немецкого парламента и соратником федерального канцлера Фридриха Мерца, заявил о возможности бойкота Германией чемпионата мира по футболу 2026 года для давления на США.

«Отказ от турнира может рассматриваться разве только в качестве крайней меры, чтобы образумить президента США Дональда Трампа в вопросе по Гренландии. Турнир имеет для него очень высокое значение», — приводит слова Хардта Bild.

Ранее Дональд Трамп заявил о желании установить контроль США над Гренландией, являющейся автономией Дании, для размещения там систем противоракетной обороны.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).