Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол Новости

Каземиро может автоматически продлить контракт с «МЮ» из-за количества сыгранных матчей

Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может автоматическим продлить контракт с английским клубом до 2027 года из-за количества сыгранных матчей. Об этом сообщает New York Times.

По информации издания, в случае если бразилец выйдёт на поле в стартовом составе в 35 матчах за клуб во всех турнирах, его трудовое соглашение автоматически продлится до конца сезона-2026/2027.

В текущем сезоне Каземиро сыграл в стартовом составе «красных дьяволов» 18 игр, в которых записал на свой счёт четыре гола и одну результативную передачу. При этом манчестерский клуб выбыл из всех национальных Кубков, поэтому бразилец должен сыграть во всех оставшихся матчах АПЛ для пролонгации контракта. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

