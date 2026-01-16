Агент Баринова — о словах Дзюбы: он видел, как «Локомотив» расставался с игроками

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитников Дмитрия Баринова и Алексея Батракова, отреагировал на слова бывшего нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы о железнодорожниках.

Напомним, ранее Дзюба в интервью сказал о «Локомотиве»: «Они быстро забыли тех, кто вытаскивал команду из подвала таблицы. Тикнизян, Миранчук, Жемалетдинов, Дзюба, теперь вот Баринов».

«Артём — взрослый парень, наверное, знает, что говорит, как бы он видел и насколько. Понимаю, по отношению к нему было, как он понимает, некорректное расставание. Он видел, как с другими партнёрами расставались, находился внутри. Наверное, исходя из этого, сделал такой комментарий. Я видел только внешнюю картину и сам не могу судить, что там было на самом деле», — приводит слова Кузьмичёва «Советский спорт».

Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года по сентября 2024 года. За «Локомотив» нападающий провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами.

13 января ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива». Полузащитник подписал контракт с красно-синими, рассчитанный до конца сезона-2028/2029.

