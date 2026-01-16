«Зенит» показал фото Игоря Дивеева с тренировки команды в Катаре

Пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале опубликовала фотографии футболистов с тренировки в Катаре. В частности, была выложена фотография новоиспечённого защитника команды Игоря Дивеева в клубной форме.

«Однажды вечером в Катаре», — написано в сообщении сине-бело-голубых.

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года. За этот период футболист принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дивеева составляет € 9 млн.

