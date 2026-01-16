Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Молодой хавбек «Барселоны» Педро Фернандес заплатит € 6 млн, чтобы уйти из клуба

Молодой хавбек «Барселоны» Педро Фернандес заплатит € 6 млн, чтобы уйти из клуба
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Педро Фернандес покинет каталонский клуб в зимнее трансферное окно. Испанец заплатит за расторжение контракта € 6 млн. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, Фернандес хочет уйти из «Барселоны» из-за высокой конкуренции на его позиции атакующего полузащитника, где также играют Фермин Лопес и Даниэль Ольмо. Спортивный директор сине-гранатовых Деку собирался продлить контракт с молодым игроком после возвращения сине-гранатовых из Саудовской Аравии, где проходил финал Суперкубка Испании, но футболист принял решение о расторжении контракта.

В нынешнем сезоне испанец с филиппинскими корнями провёл на поле 148 минут в пяти матчах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн. В прессе появлялась информация, что в услугах игрока заинтересованы клубы из Англии и Германии.

Материалы по теме
Финал Кубка Африки, дерби «МЮ» — «Сити» и Захарян против «Барсы»! Топ-матчи уикенда
Рейтинг
Финал Кубка Африки, дерби «МЮ» — «Сити» и Захарян против «Барсы»! Топ-матчи уикенда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android