Молодой хавбек «Барселоны» Педро Фернандес заплатит € 6 млн, чтобы уйти из клуба

Полузащитник «Барселоны» Педро Фернандес покинет каталонский клуб в зимнее трансферное окно. Испанец заплатит за расторжение контракта € 6 млн. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, Фернандес хочет уйти из «Барселоны» из-за высокой конкуренции на его позиции атакующего полузащитника, где также играют Фермин Лопес и Даниэль Ольмо. Спортивный директор сине-гранатовых Деку собирался продлить контракт с молодым игроком после возвращения сине-гранатовых из Саудовской Аравии, где проходил финал Суперкубка Испании, но футболист принял решение о расторжении контракта.

В нынешнем сезоне испанец с филиппинскими корнями провёл на поле 148 минут в пяти матчах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн. В прессе появлялась информация, что в услугах игрока заинтересованы клубы из Англии и Германии.