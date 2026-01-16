Скидки
Магуайр может покинуть «МЮ» в январе, защитник интересен «Интеру» и «Наполи» — Контерио

Комментарии

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр интересен «Интеру», «Наполи» и «Фиорентине». 32-летний футболист может покинуть «красных дьяволов» в январе. Об этом сообщает журналист Марко Контерио на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, помимо указанных команд, за футболистом «Манчестер Юнайтед» следят и другие итальянские клубы. Сам Магуайр открыт для переезда в Италию.

Защитник выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с лета 2019 года. За этот период Магуайр принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Комментарии
