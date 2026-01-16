«Челси» и «МЮ» могут побороться за вратаря из Серии А ценой в € 60 млн — Caught Offside

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» следят за 26-летним вратарём «Ромы» Миле Свиларом. Итальянский клуб оценивает сербского голкипера в € 60 млн. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, с учётом цены игрока маловероятно, что «Челси» и «Манчестер Юнайтед» попытаются приобрести его в январе. Однако этот трансфер может состояться летом.

Серб играет за «Рому» с лета 2022 года. За этот период Свилар принял участие в 112 матчах во всех турнирах, в 41 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме Официально Полузащитник Буонанотте покинул «Челси» и перешёл в «Лидс» на правах аренды

Самый дорогой трансфер в истории футбола: