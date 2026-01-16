«Аль-Иттифак» с минимальным счётом обыграл «Аль-Иттихад» в матче 16-го тура Про-Лиги

Завершился матч 16-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Иттифак». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия). Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Единственный мяч в игре забил нападающий «Аль-Иттифака» Халид Аль-Ганнам на 54-й минуте. На 85-й минуте прямую красную карточку получил вратарь «Аль-Иттихада» Предраг Райкович.

После 15 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» набрал 27 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Аль-Иттифак» располагается на седьмой строчке, у команды 25 набранных очков.

В следующем туре «Аль-Иттихад» в выездном матче встретится с «Аль-Кадисией» 22 января, а «Аль-Иттифак» на день раньше на своём поле примет «Неом».