Главная Футбол Новости

Аль-Иттихад — Аль-Иттифак, результат матча 16 января 2026, счёт 0:1, 16-й тур саудовской Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Иттифак» с минимальным счётом обыграл «Аль-Иттихад» в матче 16-го тура Про-Лиги
Комментарии

Завершился матч 16-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Иттифак». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия). Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 16-й тур
16 января 2026, пятница. 20:30 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
0 : 1
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
0:1 Аль-Ганнам – 54'    
Удаления: Райкович – 85' / нет

Единственный мяч в игре забил нападающий «Аль-Иттифака» Халид Аль-Ганнам на 54-й минуте. На 85-й минуте прямую красную карточку получил вратарь «Аль-Иттихада» Предраг Райкович.

После 15 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» набрал 27 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Аль-Иттифак» располагается на седьмой строчке, у команды 25 набранных очков.

В следующем туре «Аль-Иттихад» в выездном матче встретится с «Аль-Кадисией» 22 января, а «Аль-Иттифак» на день раньше на своём поле примет «Неом».

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
«Аль-Наср» уступил «Аль-Хилялю» в матче Про-Лиги, несмотря на гол Роналду
