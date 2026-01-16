Скидки
УЕФА из-за падения курса доллара США получил убыток в € 47 млн

УЕФА из-за падения курса доллара США получил убыток в € 47 млн
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объяснил потерю доходов в € 47 млн изменением курса доллара США.

«В последние несколько лет УЕФА получал выгоду от сильного доллара США, что привело к значительной прибыли от операций с иностранной валютой. Однако в марте 2025 года ситуация изменилась, и доллар США резко ослаб почти на 9%, что привело к валютным потерям в размере € 47 млн.

«Прибыль в иностранной валюте была стабильно положительной в течение нескольких лет, но, к сожалению, ситуация изменилась весной 2025 года, когда доллар США внезапно ослаб по разным причинам, в том числе из-за экономической, рыночной и геополитической динамики», – приводит текст финансового отчёта УЕФА ESPN.

Напомним, весной 2025 года США начали вводить тарифы и пошлины на импорт товаров почти из всех стран мира.

