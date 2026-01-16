Угальде обратился к болельщикам «Спартака» с тренировочных сборов команды

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде записал видеообращение к болельщикам красно-белых с тренировочных сборов команды, которые проходят в ОАЭ.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ФК «Спартак» Москва.

«Привет всем! Мы вернулись! Завершили первый тренировочный день сборов. Мы рады и ждём встречи с вами во второй половине сезона. Будем выкладываться на полную. Вперёд, «Спартак»!» — сказал Угальде в видео в телеграм-канале красно-белых.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился шестью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

