23:00 Мск
Росеньор заставляет футболистов «Челси» мыть руки и собирать конструктор Lego — Daily Mail

Комментарии

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор начал учить футболистов своей команды правильно мыть руки, а также заставляет принимать участие в конкурсе по сборке конструктора Lego, сообщает Daily Mail.

В клубе было проведено специальное собрание по поводу мытья рук, чтобы в команде не распространялись вирусы. Идея главного тренера по сборке конструктора направлена на сплочение команды. Росеньор считает такой метод непринуждённым способом для игроков общаться и творить вне поля.

«Челси» объявил о назначении Росеньора на должность главного тренера команды 6 января после расставания с Энцо Мареской. По состоянию на сегодняшний день «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 31 очко по результатам 21 проведённой встречи.

Комментарии
