Главный тренер «Барселоны» Флик разочарован из-за ухода хавбека Педро Фернандеса

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик разочарован из-за ухода молодого полузащитника Педро Фернандеса из каталонского клуба. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, немецкий специалист считал игрока потенциально важным элементом команды. Атакующий полузащитник, прошедший через академию сине-гранатовых, согласился заплатить € 6 млн за расторжение контракта.

В нынешнем сезоне испанец с филиппинскими корнями провёл на поле 148 минут в пяти матчах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн. В прессе появлялась информация, что в услугах игрока заинтересованы клубы из Англии и Германии.