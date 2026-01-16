Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луиш Фигу рассказал, что нужно мадридскому «Реалу» после увольнения Хаби Алонсо

Луиш Фигу рассказал, что нужно мадридскому «Реалу» после увольнения Хаби Алонсо
Комментарии

Бывший футболист «Барселоны» и мадридского «Реала» Луиш Фигу призвал поддержать столичный клуб после увольнения Хаби Алонсо.

«Это риск со стороны руководства, и мы должны поддерживать его до конца сезона. Это решение клуба. После всех слухов, которые появлялись в последнее время, увольнение Алонсо уже не так удивительно… Но увольнение Хаби стало неожиданностью, ведь мы прошли только половину сезона. В таких обстоятельствах не ожидаешь смены тренера. Даже после поражения в таком турнире («Реал» проиграл «Барселоне» в финале Суперкубка Испании. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, поэтому это и удивительно.

Приоритет — вернуться к нормальной жизни. Во всём. После ухода тренера стабильность во всех смыслах важна. Потому что до конца сезона ещё немало. У «Реала» есть два очень важных турнира, в которых они могут победить. Но им нужно улучшить все аспекты», — приводит слова Фигу AS.

На данный момент «сливочные» занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков. Мадридцы остаются от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.

Материалы по теме
У увольнений тренеров «Реала», «МЮ» и «Челси» много общего. И от этого ещё грустнее
У увольнений тренеров «Реала», «МЮ» и «Челси» много общего. И от этого ещё грустнее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android