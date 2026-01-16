Луиш Фигу рассказал, что нужно мадридскому «Реалу» после увольнения Хаби Алонсо

Бывший футболист «Барселоны» и мадридского «Реала» Луиш Фигу призвал поддержать столичный клуб после увольнения Хаби Алонсо.

«Это риск со стороны руководства, и мы должны поддерживать его до конца сезона. Это решение клуба. После всех слухов, которые появлялись в последнее время, увольнение Алонсо уже не так удивительно… Но увольнение Хаби стало неожиданностью, ведь мы прошли только половину сезона. В таких обстоятельствах не ожидаешь смены тренера. Даже после поражения в таком турнире («Реал» проиграл «Барселоне» в финале Суперкубка Испании. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, поэтому это и удивительно.

Приоритет — вернуться к нормальной жизни. Во всём. После ухода тренера стабильность во всех смыслах важна. Потому что до конца сезона ещё немало. У «Реала» есть два очень важных турнира, в которых они могут победить. Но им нужно улучшить все аспекты», — приводит слова Фигу AS.

На данный момент «сливочные» занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков. Мадридцы остаются от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.