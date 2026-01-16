«Монако» с Головиным уступил «Лорьяну» и потерпел четвёртое поражение подряд в Лиге 1

Завершился матч 18-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Монако» и «Лорьян». Игра проходила на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступил Вилли Делажо. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу гостей. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

На 68-й минуте счёт открыл нападающий «Лорьяна» Бамба Дьенг. На 76-й минуте вингер хозяев Ансу Фати восстановил равновесие. На 85-й минуте полузащитник Жан-Виктор Макенго вывел гостей вперёд. Через три минуты полузащитник Дерман Карим укрепил преимущество «Лорьяна».

Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле всё время встречи.

После 18 матчей французской Лиги 1 «Монако» набрал 23 очка и занимает девятое место. Это поражение стало четвёртым подряд для команды Себастьена Поконьоли в чемпионате Франции. «Лорьян» заработал 22 очка и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре команда Себастьена Поконьоли встречалась с «Лионом» и уступила со счётом 1:3. В следующей встрече «Монако» сыграет с «Гавром» (24 января). В 17-м туре Лиги 1 «Лорьян» проводил матч с «Метцем», в котором сыграл вничью со счётом 1:1. В 19-м туре подопечные Оливье Панталони встретятся с «Ренном» (24 января).

