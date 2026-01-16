«Манчестер Юнайтед» видит замену для Магуайра в футболисте из клуба АПЛ — Daily Mail

«Манчестер Юнайтед» рассматривает 23-летнего центрального защитника «Ноттингем Форест» Мурилло в качестве потенциальной замены для 32-летнего Гарри Магуайра. «Красные дьяволы» могут приобрести бразильского футболиста грядущим летом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Мурилло готов покинуть стан «лесников», несмотря на переподписание контракта, которое состоялось в январе 2025 года.

В нынешнем сезоне защитник «Ноттингем Форест» принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

