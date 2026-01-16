Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» видит замену для Магуайра в футболисте из клуба АПЛ — Daily Mail

«Манчестер Юнайтед» видит замену для Магуайра в футболисте из клуба АПЛ — Daily Mail
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» рассматривает 23-летнего центрального защитника «Ноттингем Форест» Мурилло в качестве потенциальной замены для 32-летнего Гарри Магуайра. «Красные дьяволы» могут приобрести бразильского футболиста грядущим летом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Мурилло готов покинуть стан «лесников», несмотря на переподписание контракта, которое состоялось в январе 2025 года.

В нынешнем сезоне защитник «Ноттингем Форест» принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме
Магуайр может покинуть «МЮ» в январе, защитник интересен «Интеру» и «Наполи» — Контерио

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android