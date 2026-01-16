Хиддинк: надеюсь, российские команды как можно скорее вернутся в международный футбол

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк выразил надежду на скорейшее возвращение российских команд на международную арену.

«Надеюсь, что российские клубы и сборные как можно скорее вернутся в международный футбол, но все мы понимаем, для этого должны произойти политические изменения», — приводит слова Хиддинка «Матч ТВ».

В 2025 году российская национальная команда провела 10 товарищеских матчей: с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).

Хиддинк занимал должность главного тренера сборной России с 2006 по 2010 год.

