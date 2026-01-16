«Барселона» выиграла 11 матчей подряд. Это вторая по длительности серия в истории клуба

«Барселона» выиграла 11 матчей подряд. Это вторая по длительности победная серия в истории каталонского клуба. Об этом сообщает аккаунт сине-гранатовых в социальной сети X.

Каталонская команда начала свою победную серию 29 ноября, обыграв «Алавес» со счётом 3:1. После этого последовали победы над мадридским «Атлетико» (3:1), «Бетисом» (5:3), «Айнтрахтом» (2:1), «Осасуной» (2:0), «Гвадалахарой» (2:0), «Вильярреалом» (2:0), «Эспаньолом» (2:0), «Атлетиком» из Бильбао (5:0), мадридским «Реалом» (3:2) и «Расингом» (2:0).

Рекорд «Барселоны» по количеству побед подряд установлен в сезоне-2005/2006. Тогда с 22 октября по 22 января каталонцы выиграли в 18 матчах подряд – 13 в чемпионате, три – в Лиге чемпионов и два – в Кубке Испании.