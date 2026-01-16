Скидки
Стала известна следующая трансферная цель «Манчестер Сити» после покупки Гехи

После завершения сделки по переходу центрального защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи «Манчестер Сити» определил своей следующей главной трансферной целью полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, ожидается, что «горожане» будут вести активную деятельность по подписанию 23-летнего игрока, однако наиболее вероятно, что этот процесс будет отложен до лета. Конкуренцию «Манчестер Сити» в борьбе за Андерсона может составить «Манчестер Юнайтед».

Англичанин выступает за «Ноттингем Форест» с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

