Алексей Гасилин высказался о возможном переходе игрока «Ред Булл Брагантино» в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о возможном переходе полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона в клуб из Санкт-Петербурга.

«Ну вопрос ещё — состоится трансфер или нет. Первый оффер был в районе € 15 млн, бразильский клуб отклонил. Сейчас вроде договариваются. Ключевой игрок своей команды, насколько он адаптируется… С такими же ожиданиями приезжал Жерсон, но, к сожалению, ничего не показал. Надеюсь, что игрок сможет адаптироваться, надеюсь, сделка состоится, потому что игрок хорошего уровня», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Джон играет за «Ред Булл Брагантино» с июля 2024 года. За этот период он принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.