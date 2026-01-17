«Бока Хуниорс» требует не менее € 12 млн за нападающего, интересующего «Спартак» — BolaVip

В «Бока Хуниорс» сочли недостаточным предложение «Спартака» о переходе крайнего нападающего Эсекьеля Себальоса в размере € 9 млн. В аргентинском клубе считают, что рыночная стоимость 23-летнего вингера выше, поэтому даже не стали садиться за стол переговоров. Об этом сообщает BolaVip.

По информации источника, «Бока Хуниорс» запрашивает не менее € 12 млн за переход Себальоса. Подчёркивается, что красно-белые приняли к сведению позицию аргентинцев и рассматривают возможность отправки ещё одного предложения.

Себальос является воспитанником «Бока Хуниорс». За взрослую команду нападающий принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

