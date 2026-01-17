«МЮ» не рассматривает Луиса Энрике как нового тренера из-за отсутствия опыта в АПЛ — Крук

«Манчестер Юнайтед» не рассматривает кандидатуру Луиса Энрике в качестве главного тренера команды, поскольку для руководства манкунианцев важно, чтобы новый специалист обладал опытом работы в английской Премьер-лиге. Кроме того, у испанца есть действующий контракт с «ПСЖ». Об этом сообщает аккаунт UtdXclusive со ссылкой на журналиста talkSPORT Алекса Крука.

По информации источника, боссы «красных дьяволов» всегда восхищались Маурисио Почеттино, который может стать доступным после чемпионата мира 2026 года. На текущий момент аргентинец возглавляет сборную США.

Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» мог отказаться от кандидатуры тренера «Кристал Пэлас» Оливера Гласнера после проигрыша его команды в матче с «Маклсфилд Таун» (1:2) в Кубке Англии.

С 13 января «красных дьяволов» возглавляет Майкл Кэррик. Его трудовое соглашение рассчитано до конца сезона.

