Вердер — Айнтрахт, результат матча 16 января 2026, счет 3:3, 18-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Айнтрахт» вырвал ничью в матче с «Вердером», забив на 90+4-й минуте
Комментарии

Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались бременский «Вердер» и «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Игра проходила на стадионе «Вонинвест Везерштадион» (Бремен, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Беньямин Бранд. Матч закончился вничью со счётом 3:3.

Германия — Бундеслига . 18-й тур
16 января 2026, пятница. 22:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
3 : 3
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 Калимуэндо – 1'     1:1 Нджинма – 29'     1:2 Коллинз – 56'     2:2 Стаге – 78'     3:2 Милошевич – 80'     3:3 Кнауфф – 90+4'    

Счёт в матче открыл Арно Калимуэндо. Нападающий гостей отличился в самом начале встречи на первой минуте. На 29-й минуте форвард «Вердера» Джастин Нджинма сравнял счёт. Во втором тайме на 56-й минуте защитник Ннамди Коллинз вывел «Айнтрахт» вперёд. На 78-й минуте полузащитник хозяев поля Йенс Стаге сравнял счёт, а через две минуты отличился нападающий бременцев Йован Милошевич. В конце матча на 90+4-й минуте Ансгар Кнауфф вырвал ничью для гостевой команды.

После 18 матчей Бундеслиги «Вердер» набрал 18 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Айнтрахт» заработал 27 очков и располагается на седьмой строчке.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
