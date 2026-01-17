«Айнтрахт» вырвал ничью в матче с «Вердером», забив на 90+4-й минуте

Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались бременский «Вердер» и «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Игра проходила на стадионе «Вонинвест Везерштадион» (Бремен, Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Беньямин Бранд. Матч закончился вничью со счётом 3:3.

Счёт в матче открыл Арно Калимуэндо. Нападающий гостей отличился в самом начале встречи на первой минуте. На 29-й минуте форвард «Вердера» Джастин Нджинма сравнял счёт. Во втором тайме на 56-й минуте защитник Ннамди Коллинз вывел «Айнтрахт» вперёд. На 78-й минуте полузащитник хозяев поля Йенс Стаге сравнял счёт, а через две минуты отличился нападающий бременцев Йован Милошевич. В конце матча на 90+4-й минуте Ансгар Кнауфф вырвал ничью для гостевой команды.

После 18 матчей Бундеслиги «Вердер» набрал 18 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Айнтрахт» заработал 27 очков и располагается на седьмой строчке.