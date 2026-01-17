Скидки
Пиза — Аталанта, результат матча 16 января 2026, счет 0:1, 21-й тур Серии А 2025/2026

«Аталанта» упустила победу над «Пизой», пропустив гол на 87-й минуте
Комментарии

Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Пиза» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Арена Гарибальди — Ромео Анконетани» (Пиза, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Маркетти. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Италия — Серия А . 21-й тур
16 января 2026, пятница. 22:45 МСК
Пиза
Пиза
Окончен
1 : 1
Аталанта
Бергамо
0:1 Крстович – 83'     1:1 Дуросинми – 87'    

Первый гол в матче забил Никола Крстович. Нападающий отличился на 83-й минуте встречи. На 87-й минуте форвард хозяев поля Рафиу Дуросинми сравнял счёт.

«Аталанта» набрала 32 очка в 21 матче текущего сезона и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Пиза» с 14 очками располагается на предпоследней, 19-й строчке. Возглавляет таблицу миланский «Интер» с 46 очками.

В следующем туре «Пиза» встретится с «Интером» 23 января. Через два дня «Аталанта» примет «Парму».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Новости. Футбол
