Главная Футбол Новости

Московский «Спартак» поздравил Олега Рябчука с днём рождения во время командного ужина

Комментарии

Футболисты и персонал московского «Спартака» поздравили защитника Олега Рябчука с днём рождения во время командного ужина.

Футболисту был преподнесён праздничный торт. 16 января защитнику красно-белых исполнилось 28 лет.

Фото: Соцсети «Спартака»

Олег Рябчук перешёл в московский «Спартак» из «Олимпиакоса» в августе 2023 года. В текущем сезоне на счету защитника сборной Молдавии 14 матчей за красно-белых во всех турнирах (по семь — в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России), в которых футболист не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение Рябчука со «Спартаком» рассчитано до лета 2026 года.

