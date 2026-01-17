Гвардиола рассказал, как «Ман Сити» будет играть с «МЮ» Кэррика в дерби

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, как «горожане» планируют играть с «Манчестер Юнайтед» с учётом того, что новый тренер соперника Майкл Кэррик возглавил команду 13 января. Дерби Манчестера состоится в субботу, 17 января.

«Если у вас нет дополнительной информации о сопернике, нужно сосредоточиться на себе и игроках. Можно иметь некоторое представление, что делал «Мидлсбро» (Кэррик тренировал «Мидлсбро» с 2022 по 2025 год. — Прим. «Чемпионата») или что сделал Майкл [Кэррик] в качестве тренера «Манчестер Юнайтед», но тактика — это прежде всего про футболистов, которые в завтрашнем матче будут отличаться от игроков «Мидлсбро».

Я не могу взять перерыв после 10 минут [матча], чтобы подсказать футболистам, что хочет сделать Майкл. Когда информация [о сопернике] отсутствует, лучше сосредоточиться на себе. В недавнем матче с «Челси» при руководстве их нового тренера первый тайм совершенно отличался от второго. Вот почему нужно сосредоточиться на себе», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

