Майкл Кэррик выступает против продажи Гарри Магуайра — The Sun

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик выступает против продажи защитника команды Гарри Магуайра в зимнее трансферное окно, сообщает The Sun.

Кэррик требует от руководства, чтобы оно отклонило все предложения о трансфере футболиста в середине сезона, а его помощник Стив Холланд очень высоко ценит защитника. Действующее трудовое соглашение Магуайра с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что к игроку проявляют интересы клубы Серии А «Наполи» и миланский «Интер».

Защитник выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне Магуайр принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.