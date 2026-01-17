Дубль Дембеле позволил «ПСЖ» победить «Лилль» и возглавить турнирную таблицу Лиги 1

Завершился матч 18-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «ПСЖ» и «Лилль». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Жером Бризар. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 13-й минуте счёт открыл нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле. На 64-й минуте Дембеле оформил дубль. На 90+3-й минуте вингер Брэдли Баркола довёл счёт до разгромного.

После 18 матчей французской Лиги 1 «ПСЖ» набрал 42 очка и занимает первое место. На втором месте находится «Ланс» с 40 очками, однако у него есть игра в запасе. «Лилль» заработал 32 очка и располагается на четвёртой строчке.

В минувшем туре команда Луиса Энрике встречалась с «Парижем» и победила со счётом 2:1. В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Осером» (23 января). В 17-м туре Лиги 1 «Лилль» проводил матч с «Ренном», в котором проиграл со счётом 0:2. В 19-м туре подопечные Бруно Женезио встретятся со «Страсбургом» (25 января).

