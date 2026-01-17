ЦСКА, а не «Спартак» ведёт переговоры с «Бока Хуниорс» по 23-летнему вингеру — источник

Московский ЦСКА ведёт переговоры с «Бока Хуниорс» относительно перехода крайнего нападающего Эсекьеля Себальоса. Аргентинский футболист является одним из кандидатов на позицию вингера в команде Фабио Челестини. При этом 23-летним игроком не интересуется «Спартак». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Ранее СМИ сообщали, что красно-белые сделали предложение «Бока Хуниорс» о трансфере Себальоса в размере € 9 млн, однако аргентинский гранд требует не менее € 12 млн. Подчёркивалось, что «Спартак» рассматривает возможность сделать новое предложение по покупке нападающего.

Себальос является воспитанником «Бока Хуниорс». За взрослую команду нападающий принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

