Игорь Семшов назвал три клуба, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

Комментарии

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов назвал три команды, которые будут бороться за чемпионство в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, три клуба будут бороться за чемпионство в оставшейся части сезона. Это «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА, который хорошо усилился. Времени для раскачки нет, в еврокубках мы сейчас не участвуем, так что борьба начнётся сразу. Что касается «Локомотива», ему будет тяжеловато включиться в чемпионскую гонку. Тем более ушёл Баринов.

Для «Краснодара» было важно сохранить костяк, особенно Кордобу и Сперцяна. Однако им нужен центральный нападающий, думаю, и защитник на подмену получившему серьёзную травму Петрову», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

После 18 туров в чемпионате России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 40 очков. В топ-4 также входят «Зенит» (39 очков), «Локомотив» (37) и ЦСКА (36).

