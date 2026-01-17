Скидки
Гришин высказался о переходе Дивеева из ЦСКА в «Зенит»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал приобретение «Зенитом» Игоря Дивеева.

«Вероятно, Дивеев и Нино станут основной парой центральных защитников петербургской команды. Дивеев — это дополнительный российский паспорт в команде, который развязывает руки Сергею Семаку. Вы знаете, что он нередко ставил Александра Соболева в состав потому, что иначе не хватало паспортов под лимит.

Я считаю, это хорошее усиление для «Зенита». Хороший защитник уровня сборной России. В ЦСКА Дивеев не вписывался в схему Челестини с высокой линией обороны, для которой нужна хорошая скорость. Дивеев — не самый скоростной футболист. Также у ЦСКА нет проблем с лимитом, так что обмен Дивеева на Лусиану они провели очень грамотно», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» объявил о переходе Дивеева в воскресенье. Контракт 26-летнего защитника рассчитан до конца сезона-2028/29.

