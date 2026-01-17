Смолов опубликовал совместное фото с легендой «Реала»

Бывший нападающий московского «Динамо» и «Краснодара» Фёдор Смолов опубликовал пост в своём телеграм-канале, где показал совместное фото с бывшим игроком мадридского «Реала» Мичелом Сальгадо.

«Вчера после футбола встретил легенду мадридского «Реала», — подписал фото Смолов.

На фото Смолов и Сальгадо стоят в обнимку в ОАЭ.

Сальгадо защищал цвета «Реала» в период с 1999 по 2009 годы. В составе мадридского клуба защитник четырежды становился чемпионом Испании, два раза выигрывал Лигу чемпионов, а также завоевал Межконтинентальный кубок и Суперкубок УЕФА. Всего на его счету 371 матч в составе испанского гранда. За это время он забил пять мячей и отдал 25 результативных передач. Ранее Сальгадо также выступал за «Сельту» и английский «Блэкберн».

