Погребняк показал архивные фото с тренировочных сборов в «Фулхэме», «Урале» и «Тосно»

Комментарии

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк выложил пост с архивными фотографиями с тренировочных сборов в составе некоторых бывших клубов.

«Половина января позади, а это значит, что большинство команд РПЛ уже отправились
на сборы. За свою футбольную карьеру я провёл несколько десятков учебно-тренировочных сборов. Много беговой работы, теоретические занятия и много «одинаковых дней». Зато по окончании УТС, в чемпионате чувствуешь себя хорошо. Откопал фотографии, сделанные по ходу сборов», — написал Погребняк в своём телеграм-канале.

Павел Погребняк завершил карьеру в 2021 году, сейчас ему 42 года. Последним клубом нападающего был екатеринбургский «Урал». В составе «Зенита» он стал чемпионом России (2007), а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Кроме того, форвард известен по выступлениям за «Тосно», московское «Динамо», «Томь», «Спартак», «Шинник», «Балтику» и «Химки», а также за «Фулхэм», «Рединг» и «Штутгарт» в Европе.

Самые титулованные футбольные клубы России:

