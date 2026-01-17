«Челси» заинтересован в приобретении 20-летнего центрального защитника из Франции — Романо

Центральный защитник «Ренна» Жереми Жаке стал одним из ключевых кандидатов «Челси» на приобретение в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб с начала недели ведёт активные переговоры по поиску нового игрока в оборону, рассматривая француза как вариант для немедленного усиления.

20-летний Жаке находится в сфере интересов «синих» ещё с июля и по-прежнему входит в шорт-лист из трёх защитников, по которым ведётся предметная работа.

Ожидается, что решение по новому центральному защитнику будет принято в ближайшее время, так как «Челси» намерен закрыть проблемную позицию уже в январе.

В текущем сезоне Жаке провёл за «Ренн» 17 матчей во всех турнирах.