Травмированный Сафонов посетил матч «ПСЖ» — «Лилль»

Травмированный Сафонов посетил матч «ПСЖ» — «Лилль»
Комментарии

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, получивший перелом левой руки в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго», посетил матч команды с «Лиллем» (3:0) в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Голкипер наблюдал за игрой с трибун.

Франция — Лига 1 . 18-й тур
16 января 2026, пятница. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Лилль
Лилль
1:0 Дембеле – 13'     2:0 Дембеле – 64'     3:0 Баркола – 90+3'    

ВИДЕО

На видео Матвей показал, как игроки парижан отмечали гол форварда Усмана Дембеле.

Ранее сообщалось, что из-за травмы Сафонов может выбыть из строя на пять-шесть недель. Матвей выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне российский вратарь провёл четыре матча с учётом всех соревнований на клубном уровне. За это время он пропустил три мяча и две встречи отыграл «на ноль».

Дубль Дембеле позволил «ПСЖ» победить «Лилль» и возглавить турнирную таблицу Лиги 1

Как Сафонов стал героем ФИФА:

