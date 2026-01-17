Травмированный Сафонов посетил матч «ПСЖ» — «Лилль»
Поделиться
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, получивший перелом левой руки в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго», посетил матч команды с «Лиллем» (3:0) в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Голкипер наблюдал за игрой с трибун.
Франция — Лига 1 . 18-й тур
16 января 2026, пятница. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Лилль
Лилль
1:0 Дембеле – 13' 2:0 Дембеле – 64' 3:0 Баркола – 90+3'
На видео Матвей показал, как игроки парижан отмечали гол форварда Усмана Дембеле.
Ранее сообщалось, что из-за травмы Сафонов может выбыть из строя на пять-шесть недель. Матвей выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне российский вратарь провёл четыре матча с учётом всех соревнований на клубном уровне. За это время он пропустил три мяча и две встречи отыграл «на ноль».
Материалы по теме
Комментарии
- 17 января 2026
-
02:05
-
02:02
-
01:51
-
01:50
-
01:40
-
01:30
-
00:54
-
00:53
-
00:53
-
00:41
-
00:39
-
00:36
-
00:35
-
00:23
-
00:10
-
00:00
- 16 января 2026
-
23:35
-
23:30
-
23:28
-
23:13
-
23:11
-
23:06
-
22:55
-
22:40
-
22:30
-
22:29
-
22:28
-
22:27
-
22:18
-
22:04
-
21:56
-
21:40
-
21:32
-
21:31
-
21:13