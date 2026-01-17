Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» продвинулся в переговорах по Матета из «Кристал Пэлас» — Романо

«Ювентус» продвинулся в переговорах по Матета из «Кристал Пэлас» — Романо
Комментарии

«Ювентус» провёл встречу с представителями нападающего «Кристал Пэлас» Жан-Филиппа Матета. Переговоры по личным условиям прошли в позитивном ключе. Об сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, Матета не планирует продлевать контракт с лондонским клубом, рассчитанный до лета 2027 года. «Ювентус» оценивает потенциальную сделку в диапазоне € 20–25 млн и рассматривает форварда как возможную замену Душану Влаховичу. В текущем сезоне Матета провёл 32 матча, забил 10 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее интерес к нападающему проявляли «Милан» и «Манчестер Юнайтед», однако запрашиваемая цена тогда стала препятствием для переговоров.

Материалы по теме
«Ювентус» заинтересован в нападающем «Кристал Пэлас» Жан-Филиппе Матета — Tuttosport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android