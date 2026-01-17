«Ювентус» продвинулся в переговорах по Матета из «Кристал Пэлас» — Романо

«Ювентус» провёл встречу с представителями нападающего «Кристал Пэлас» Жан-Филиппа Матета. Переговоры по личным условиям прошли в позитивном ключе. Об сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, Матета не планирует продлевать контракт с лондонским клубом, рассчитанный до лета 2027 года. «Ювентус» оценивает потенциальную сделку в диапазоне € 20–25 млн и рассматривает форварда как возможную замену Душану Влаховичу. В текущем сезоне Матета провёл 32 матча, забил 10 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее интерес к нападающему проявляли «Милан» и «Манчестер Юнайтед», однако запрашиваемая цена тогда стала препятствием для переговоров.