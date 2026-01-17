«Аталанта» не намерена расставаться с Адемолой Лукманом в зимнее трансферное окно

«Аталанта» рассчитывает сохранить нападающего Адемолу Лукмана как минимум до конца сезона и готовы рассматривать его уход только при предложении от € 40 млн. Об этом сообщает Calciomercato.

В клубе подчёркивают, что трансфер Джакомо Распадори не связан с возможной продажей Лукмана. Нигерийский форвард по-прежнему считается ключевой фигурой проекта и важным элементом атакующей линии команды.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Фенербахче», который был готов предложить аренду за € 5 млн с обязательным выкупом за € 37 млн, а также контракт с зарплатой свыше € 9 млн в год с бонусами. Однако «Аталанта» настаивает исключительно на полноценной продаже и не готова снижать запрашиваемую сумму.

В текущем сезоне нигериец провёл за бергамасков 16 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт три гола и одну результативную передачу.

Действующее трудовое соглашение Лукмана с итальянским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.