Луис Энрике одержал 100-ю победу во главе «Пари Сен-Жермен»

В ночь с 15 на 16 января состоялся матч 18-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «ПСЖ» и «Лилль». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев. Данная победа стала 100-й для главного тренера парижского клуба Луиса Энрике. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, Луис Энрике возглавил «ПСЖ» летом 2023 года. За это время столичная команда завоевала во Франции два титула чемпиона Лиги 1, два Кубка Франции и три Суперкубка страны. Кроме того, парижане выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и трофей Межконтинентального кубка.

После 18 матчей французской Лиги 1 «ПСЖ» набрал 42 очка и занимает первое место.