Луис Энрике одержал 100-ю победу во главе «Пари Сен-Жермен»
Поделиться
В ночь с 15 на 16 января состоялся матч 18-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «ПСЖ» и «Лилль». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев. Данная победа стала 100-й для главного тренера парижского клуба Луиса Энрике. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Франция — Лига 1 . 18-й тур
16 января 2026, пятница. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Лилль
Лилль
1:0 Дембеле – 13' 2:0 Дембеле – 64' 3:0 Баркола – 90+3'
Напомним, Луис Энрике возглавил «ПСЖ» летом 2023 года. За это время столичная команда завоевала во Франции два титула чемпиона Лиги 1, два Кубка Франции и три Суперкубка страны. Кроме того, парижане выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и трофей Межконтинентального кубка.
После 18 матчей французской Лиги 1 «ПСЖ» набрал 42 очка и занимает первое место.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 января 2026
-
03:37
-
03:08
-
03:02
-
02:32
-
02:19
-
02:05
-
02:02
-
01:51
-
01:50
-
01:40
-
01:30
-
00:54
-
00:53
-
00:53
-
00:41
-
00:39
-
00:36
-
00:35
-
00:23
-
00:10
-
00:00
- 16 января 2026
-
23:35
-
23:30
-
23:28
-
23:13
-
23:11
-
23:06
-
22:55
-
22:40
-
22:30
-
22:29
-
22:28
-
22:27
-
22:18
-
22:04