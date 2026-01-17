Скидки
Луис Энрике одержал 100-ю победу во главе «Пари Сен-Жермен»

В ночь с 15 на 16 января состоялся матч 18-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «ПСЖ» и «Лилль». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев. Данная победа стала 100-й для главного тренера парижского клуба Луиса Энрике. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Франция — Лига 1 . 18-й тур
16 января 2026, пятница. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Лилль
Лилль
1:0 Дембеле – 13'     2:0 Дембеле – 64'     3:0 Баркола – 90+3'    

Напомним, Луис Энрике возглавил «ПСЖ» летом 2023 года. За это время столичная команда завоевала во Франции два титула чемпиона Лиги 1, два Кубка Франции и три Суперкубка страны. Кроме того, парижане выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и трофей Межконтинентального кубка.

После 18 матчей французской Лиги 1 «ПСЖ» набрал 42 очка и занимает первое место.

