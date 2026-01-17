Назван новый клуб экс-игрока «Динамо» Лаксальта. Уругваец был полгода свободным агентом

Бывший защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт подписал контракт с уругвайским «Пеньяролем», сообщает клуб в социальной сети X.

Соглашение заключено на правах свободного агента, срок не раскрывается. Однако, по данным портала Transfermarkt, 32-летний латераль подписал контракт до 31 декабря 2026 года с опцией продления ещё на один год.

В августе «Динамо» по взаимному согласию расторгло контракт с 32‑летним игроком. Лаксальт выступал за столичный клуб с лета 2021 года, за четыре сезона провёл 78 матчей и дважды стал бронзовым призёром чемпионата России. Ранее он играл за «Селтик», «Торино», «Милан», «Дженоа», «Эмполи», «Болонью» и «Интер». На его счёту 24 матча за сборную Уругвая.

Самая крупная победа «Динамо»: