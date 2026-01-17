Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Назван новый клуб экс-игрока «Динамо» Лаксальта. Уругваец был полгода свободным агентом

Назван новый клуб экс-игрока «Динамо» Лаксальта. Уругваец был полгода свободным агентом
Комментарии

Бывший защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт подписал контракт с уругвайским «Пеньяролем», сообщает клуб в социальной сети X.

Соглашение заключено на правах свободного агента, срок не раскрывается. Однако, по данным портала Transfermarkt, 32-летний латераль подписал контракт до 31 декабря 2026 года с опцией продления ещё на один год.

В августе «Динамо» по взаимному согласию расторгло контракт с 32‑летним игроком. Лаксальт выступал за столичный клуб с лета 2021 года, за четыре сезона провёл 78 матчей и дважды стал бронзовым призёром чемпионата России. Ранее он играл за «Селтик», «Торино», «Милан», «Дженоа», «Эмполи», «Болонью» и «Интер». На его счёту 24 матча за сборную Уругвая.

Материалы по теме
«Зенит» может перехватить трансферную цель «Динамо», чтобы заменить Нино — TransferFeed

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android