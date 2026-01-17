«Могу вас уверить, что мы сделаем всё возможное». Ван Дейк — о матче с «Бёрнли» в АПЛ

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о предстоящем матче 22-го тура АПЛ с «Бёрнли».

«В субботу мы хотим сделать ещё один шаг вперёд против команды, которая борется за своё место в Премьер-лиге. Мы знаем, насколько сложным будет этот матч. Мы уже обыгрывали их ранее в сезоне, но тогда победа далась нам только благодаря очень позднему пенальти. Они в тот день оборонялись очень хорошо и заставили нас работать на пределе. В субботу мы ожидаем похожий тест.

Для нас главное — делать правильные вещи с первой до последней минуты. Это работа на максимум, командная защита, терпение, правильные решения и использование нашего качества для создания моментов. Мы играем дома, а это всегда накладывает определённые ожидания. Могу вас уверить, что мы сделаем всё возможное, чтобы у болельщиков было за что переживать», — приводит слова ван Дейка пресс-служба «Ливерпуля».

Матч начнётся в 17 января 2026 года в 18:00 мск.