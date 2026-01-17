Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Могу вас уверить, что мы сделаем всё возможное». Ван Дейк — о матче с «Бёрнли» в АПЛ

«Могу вас уверить, что мы сделаем всё возможное». Ван Дейк — о матче с «Бёрнли» в АПЛ
Комментарии

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о предстоящем матче 22-го тура АПЛ с «Бёрнли».

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Бёрнли
Бёрнли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В субботу мы хотим сделать ещё один шаг вперёд против команды, которая борется за своё место в Премьер-лиге. Мы знаем, насколько сложным будет этот матч. Мы уже обыгрывали их ранее в сезоне, но тогда победа далась нам только благодаря очень позднему пенальти. Они в тот день оборонялись очень хорошо и заставили нас работать на пределе. В субботу мы ожидаем похожий тест.

Для нас главное — делать правильные вещи с первой до последней минуты. Это работа на максимум, командная защита, терпение, правильные решения и использование нашего качества для создания моментов. Мы играем дома, а это всегда накладывает определённые ожидания. Могу вас уверить, что мы сделаем всё возможное, чтобы у болельщиков было за что переживать», — приводит слова ван Дейка пресс-служба «Ливерпуля».

Матч начнётся в 17 января 2026 года в 18:00 мск.

Материалы по теме
Тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о возможных трансферах в зимнее трансферное окно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android