Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк оценил текущую серию команды

Комментарии

Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о серии клуба из 11 матчей подряд без поражений.

«Быть 11 матчей подряд без поражений во всех турнирах — особенно учитывая, где мы находились пару месяцев назад — нужно воспринимать как положительный результат, и определённо есть признаки того, что мы движемся в правильном направлении с точки зрения уровня игры.

Но никто здесь себя не обманывает. Даже в этой серии мы видели зоны, которые требуют улучшения. Мы пропускали голы в концовках, позволяли соперникам возвращаться в игру, когда должны были полностью контролировать её, и не всегда удавалось держать нужный уровень на протяжении 90+ минут.

Мы достаточно честны, чтобы это признать, но также понимаем, насколько трудны каждый матч и как тяжело приходится зарабатывать победу — будь то Премьер-лига, Лига чемпионов или, как мы увидели в понедельник вечером, внутренние кубки», — приводит слова ван Дейка пресс-служба «Ливерпуля».

На данный момент «Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

