Майкл Кэррик высказался о своём будущем в «Манчестер Юнайтед»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал ситуацию о продлении контракта.

«Вопрос дальнейшего продления контракта пока не обсуждался. Я сейчас не собираюсь об этом думать. Мы реалистично оцениваем ситуацию, в которой находимся. Мы понимаем, почему я здесь и какую роль я должен играть. Двигаемся шаг за шагом. Я здесь, потому что мне нравится эта роль, я хотел её получить, и для меня большая честь занимать эту должность. Чувствую себя на своем месте и знаю, что должен делать в такой ситуации», — приводит слова специалиста ESPN.

Майкл Кэррик был назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед» 13 января.

Ранее он работал ассистентом тренера «МЮ», возглавлял «Мидлсбро» и временно руководил «Юнайтед».