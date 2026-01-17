Скидки
«Пора ЦСКА выходить на те вершины, которые были». Акинфеев — о борьбе за чемпионство в РПЛ

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о целях армейцев в Российской Премьер-Лиге.

Гурцкая: Силы есть у тебя?
Акинфеев: Сил много.

Гурцкая: Твоя задача, чтобы в ближайшие два года ЦСКА стал чемпионом?
Акинфеев: Я хотел, чтобы ЦСКА каждый год становился чемпионом, потому что ещё молод был, так, плюс-минус. А сейчас, конечно, желание вдвойне есть.

Гурцкая: Ты знаешь, что такое чемпионство. Тут многие дети вообще не представляют, что это такое. Ты же понимаешь, что ты ответственный за то, чтобы они впитали в дух и шли за чемпионством?
Акинфеев: Я думаю, что пора команде и клубу выходить на те вершины, которые были. Кстати, Радимов сейчас спрашивал Фабио [Челестини] по поводу трансферов. Я думаю, что команда хорошая подбирается, — сказал Акинфеев в выспуске Fontour на канале Fonbet.

Напомним, 39-летний голкипер шесть раз выигрывал чемпионат России в составе армейцев. По итогам 18 туров РПЛ красно-синие занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка.

