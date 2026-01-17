Майкл Кэррик рассказал, как прошли первые дни во главе «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал первые дни в клубе.

— Как прошли первые несколько дней на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» и что вы чувствуете, сидя сегодня в этом кресле?

— Две разные роли. Сидеть здесь перед вами совсем иначе, чем работать с командой на тренировках! Да, слушайте, это фантастическое ощущение. Приятно находиться в этой позиции. Я играл разные роли в этом клубе и долго влюблялся в него, он стал огромной частью моей жизни. Я полностью осознаю, в какой позиции нахожусь. Но вместе с тем я полон стремления к успеху, у нас большая работа впереди. Это важная задача — всегда выигрывать матчи, играть хорошо и делать это определённым образом. Одна сторона этого приятна, но другая требует концентрации, фокуса и настоящего желания улучшить команду и результаты, — приводит слова специалиста пресс-служба «МЮ».

Майкл Кэррик был назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед» 13 января.